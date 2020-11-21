В Торонто вводят 28-дневный локдаун из-за вспышки коронавируса

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Торонто (провинция Онтарио), который является крупнейшим городом Канады, с 23 ноября вводят 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом в пятницу заявил глава региона Даг Форд.

"Это необходимо, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий", - пояснил он. По словам Форда, эти меры также коснутся находящегося рядом с Торонто региона Пил.

Новые меры подразумевают полное закрытие спортивных и досуговых центров, казино, парикмахерских, салонов красоты. Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос. На улице можно собираться в группы не более 10 человек, таким же количеством ограничено единовременное число прихожан в религиозных учреждениях, на похоронах и на свадьбах. Школы, аптеки и продуктовые магазины остаются открытыми, а торговым центрам и другим магазинам предписано перейти на доставку товаров или позволить их забирать покупателям после онлайн-покупок с улицы.

Населению настоятельно рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу и отказаться от общения с родными и друзьями. При этом нарушителям положений локдауна грозит штраф в размере 750 канадских долларов (около 575 долларов США).

В Онтарио в последние дни фиксируется более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом ежесуточно, при этом 80% из них приходятся на Торонто, регион Пил и еще на несколько территорий, находящихся в так называемых "красных зонах".

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. С начала пандемии в Канаде заразились 319 тыс. человек, 11,3 тыс. из них умерли, 255 тыс. выздоровели.