Cын Трампа заразился новым коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Сын президента США Дональд Трамп - младший заразился новым коронавирусом, он самоизолировался. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу его официальными представителями.

"В начале недели тест Дона показал положительный результат, после этого он находился на карантине в своем коттедже, - отметили представители старшего сына президента США Дональда Трампа. - У него пока совершенно не было симптомов, он в полной мере следует медицинским рекомендациям, касающимся COVID-19".

Трамп - младший является одним из вице-президентов компании своего отца Trump Organization.

Американский лидер в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот же день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 5 октября президент покинул медучреждение и вернулся в Белый дом. Лечащий врач Трампа позже сообщил, что результаты тестов президента США на новый коронавирус были отрицательными.

Как отмечал президент США, его младший сын Бэррон также был инфицирован. По словам американского лидера, его сын перенес это очень легко и даже, вероятно, не заметил, что был инфицирован.

Заражение вирусом в последние месяцы также было выявлено у ряда ключевых сотрудников администрации США.

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