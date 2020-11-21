Экокурорт с лечебными грязями планируется создать на самом большом озере Кузбасса

КЕМЕРОВО, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса планируют создать новую зону отдыха для внутреннего туризма на берегу самого крупного в регионе озера - Большой Берчикуль с лечебными грязями на севере Кемеровской области, оно расположено вдали крупных промышленных предприятий. Экокурорт сможет принимать к 2023 году порядка 10 тыс. туристов ежегодно, сообщил ТАСС заместитель руководителя Агентства по туризму Кузбасса Александр Баранов.

"Озеро Большой Берчикуль - это самый крупный природный водоем в Кемеровской области, также это экологически чистое место - там нет ни карьеров, ни шахт, ни промышленных предприятий, вокруг тайга, горы. В радиусе 80 км много мест для посещения туристов, но они между собой разрознены, нет центра пребывания. [Мы планируем создать там туристический] кластер, который будет состоять из разных проектов. Первые площадки там уже сейчас строятся - это глэмпинг, зоны отдыха у воды. За два-три сезона [к 2023 году] сможем подойти к цифре в 10 тыс. посещений в год", - сказал Баранов.

По его словам, уже есть несколько малых и средних компаний с общим объемом инвестиций порядка 12 млн рублей, которые приступили к созданию мест для размещения и отдыха на берегу озера. Общая сумма планируемых инвестиций в проект оценивается на уровне 92 млн рублей со сроком окупаемости до пяти лет. Баранов отметил, что экономическим ядром территории может стать предприятие по добыче лечебной грязи на берегу озера, которое даст перспективу для предоставления санаторно-курортных услуг.

"Есть потребность в предприятии, которое добывает сапропеля [лечебные грязи], это даст возможность на перспективу там построить и санаторий", - добавил собеседник агентства.

Планируется, что основными туристами на Большом Берчикуле будут жители Кузбасса, которые в рамках организованных туров смогут не только отдохнуть на берегу озера, но и посетить культурные, природные и исторические места в Тисульском, Чебулинском и Мариинском районах Кузбасса, которые находятся вблизи озера.

Озеро Большой Берчикуль расположено в Тисульском районе на севере Кузбасса в 240 км от Кемерова. На дне Берчикуля имеются отложения лечебных грязей, которые могут применяться в бальнеологических целях. Также в озере водится много рыбы, благодаря чему оно популярно среди любителей рыбалки.