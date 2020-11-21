Энергетики предупредили об угрозе повторных обрывов ЛЭП в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Энергетики предупредили об угрозе повторных обрывов на линиях электропередачи в Приморье, восстановленных после циклона.

"Энергетики убедительно просят соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов, - сообщила в субботу пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании. - После проведения аварийно-восстановительных работ на территории Приморья возможны повторные обрывы линий электропередачи". Жителей просят не приближаться к ЛЭП и не прикасаться к оборванным проводам. В ДРСК действует единый контакт-центр, где можно задать вопросы об отключении электроэнергии.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев. В Приморье введен режим ЧС регионального уровня. На 20 ноября без электроснабжения оставались 155 600 человек в 59 населенных пунктах.

Управляющие компании и ТСЖ в круглосуточном режиме ведут очистку города от льда, снега и упавших деревьев, в работе задействовано более 1 тыс. человек. Пострадавшим от непогоды жителям помогают волонтеры, которые доставляют продукты и лекарства. В течение двух последних дней внутрикраевые авиарейсы отменились, рейсы в другие города России вылетали с задержкой.