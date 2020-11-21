Мост на остров Русский во Владивостоке закрыли из-за опасности падения льда с вант

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке закрыто из-за опасности падения льда, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации Владивостока.

"Информацию о перекрытии движения по Русскому мосту мостовики подтверждают. [Это] сделано в целях безопасности, так как падают большие куски льда с вант", - сообщил представитель пресс-службы.

О сроках ограничения пока информации нет.

Несколько СМИ в субботу распространили информацию об обрушение оболочки центральной 15-й юго-восточной ванты. В диспетчерской подведомственной Росавтодору организации ДСД "Дальний Восток", в ведении которой находится мост, информацию опровергли. "Никакого обрушения нет, есть обледенение вант, сейчас он подтаивает и падает на проезжую часть. Потому и закрыли движение", - сказали в учреждении.

На острове Русском по официальным данным проживает около 5 тыс. человек, при этом на острове частично нарушено электроснабжение. Располагающийся на Русском Дальневосточный федеральный университет объявил, что готов предоставить временное место для проживания на период ЧС своим студентам и сотрудникам.

В ночь с 18 на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.

В новость внесены изменения (05:49 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.