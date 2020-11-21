Ледяной дождь повредил часть экспозиции ботанического сада во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Прошедший в Приморье ледяной дождь серьезно повредил экспозицию ботанического сада во Владивостоке и оставил учреждение без света, сообщил ТАСС в субботу представитель пресс-службы учреждения.

"Ситуация очень печальная. Деревья в лесной части очень повреждены, на экспозиции тоже. Электричества нет, отапливаем оранжерею резервным углем, он заканчивается. Вынуждены были просить помощи в соцсетях", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на экспозиции пострадали крупные можжевельники, у которых очень хрупкая древесина. Также повреждены сосны, туи. Сломаны полностью или частично все березы. При этом оценить ущерб краснокнижным и редким видам деревьев в лесной части специалисты пока не могут, так как лед и ветки продолжают падать.

Также в учреждении нет электричества, из-за чего температуру в оранжерее приходится поддерживать резервными способами. Благодаря неравнодушным людям, которые привезли в ботанический сад бензин, удалось не заморозить тепличные растения. "После того, как лед с деревьев сойдет хотя бы частично и они перестанут быть опасными для людей, ждем волонтеров для очистки территории", - гласит запись на странице сада в социальной сети "Инстаграм".

Ботанический сад Владивостока относится к структуре Дальневосточного отделения РАН и располагается в пригороде у федеральной трассы А-370 Владивосток - Хабаровск. Он существует с 1948 года.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев. В Приморье ввели режим ЧС регионального уровня. На 20 ноября без электроснабжения оставались 155 600 человек в 59 населенных пунктах.