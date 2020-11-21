Суд США разрешил Богдане Осиповой общение с детьми онлайн в ожидании повторного приговора

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральный окружной суд штата Канзас удовлетворил просьбу россиянки Богданы Осиповой, обвиненной американскими властями в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы США, дистанционно общаться со своими детьми. "Прошение удовлетворено", - говорится в документе, поступившем в пятницу в базу окружного суда США по округу Канзас.

"Суд принял решение убрать из условий освобождения Мобли (фамилия Осиповой по бывшему мужу - прим.ТАСС) требование избегать любых контактов с детьми. Все остальные условия, включающие залог, остаются в силе", - отмечается в решении суда.

Как пояснил корреспонденту ТАСС источник, знакомый с делом россиянки, "с момента ареста Богдана постоянно находилась в общении с сыном и дочерьми". "Между тем в условиях освобождения обнаружился запрет на общение - без объяснений и уточнений, - отметил он. - В связи с этим сторона Осиповой подала в суд просьбу полностью устранить данный пункт, и суд удовлетворил прошение". "Общение Богданы с детьми продолжается, и это для всех них важнейшая необходимость", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Россиянка Богдана Осипова покинула американскую тюрьму города Данбери (штат Коннектикут), где она провела в заключении более трех лет, 10 ноября этого года. Перед выходом на свободу она подписала согласие в случае нарушения условий освобождения и пребывания в США в ожидании повторного приговора выплатить залог в размере $25 тыс. - эта сумма числится за ней в виде необеспеченного долга и гарантирует, в частности, ее присутствие на следующем заседании суда 8 января 2021 года в режиме видеоконференции. Как ожидается, россиянка заслушает новый приговор, скорректированный по требованию апелляционного суда.

Дело россиянки

В июне 2019 года Осипова, задержанная двумя годами ранее по обвинению в вывозе общего с американским гражданином Брайаном Мобли ребенка из США в Россию, судом города Уичито была приговорена к семи годам тюремного заключения. Согласно вердикту, ее признали виновной по статье "Международное похищение ребенка одним из родителей" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Она также обязана была выплатить более 18 тыс. долларов бывшему мужу в качестве компенсации понесенных судебных издержек. Осипову отправили отбывать наказание в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут).

В конце августа текущего года этот вердикт был пересмотрен апелляционным судом. Суду в Канзасе было предписано вынести новый приговор, поскольку после пересмотра дела Осиповой инкриминировалось лишь похищение собственного ребенка, а остальные статьи были признаны безосновательными. В соответствии с новым приговором гражданке РФ могло быть назначено максимальное наказание в виде трехлетнего тюремного заключения, срок которого истек 27 сентября - после указанной даты Осипова находилась в американской тюрьме сверх допустимого срока.

У 40-летней Богданы Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с американцем Мобли. Дети в настоящее время проживают с опекуном - тетей Богданы - в Калининградской области. Судом РФ вывоз детей Осиповой за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.