СМИ: съемки продолжения фильма "Черная пантера" начнутся в июле 2021 года

ТАСС, 21 ноября. //. Американская киностудия Marvel Studios планирует начать съемки продолжения фильма "Черная пантера" (Black Panther) в июле 2021 года. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, съемки будут проходить в Атланте (штат Джорджия) и продлятся около шести месяцев.

Работа над сиквелом была приостановлена из-за смерти исполнителя главной роли в первой части, американского киноактера Чедвика Боузмана, который умер в конце августа. Как передает издание, Marvel не пояснила, как планирует снимать продолжение без Боузмана. Однако в компании отметили, что не собираются использовать компьютерные технологии для воссоздания образа покойного актера в новом фильме.

Журнал также сообщает, что мексиканский актер Теноч Уэрта ведет переговоры со студией об участии в проекте. Он может получить роль одного из антагонистов.

Первая часть "Черной пантеры" вышла на экраны в 2018 году. Фантастический фильм завоевал четыре награды премии музыкального телеканала MTV, премию американской Гильдии актеров (за лучшие актерский и каскадерский составы), а также премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за визуальные эффекты. Лента удостоена "Оскара" в трех номинациях.