Акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала менее 200 человек

"В несанкционированной акции на площади Ленина в Хабаровске сегодня приняли участие по-прежнему менее 200 человек", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Люди собрались у здания краевого правительства на площади Ленина, затем традиционно с лозунгами пошли по центральным улицам города. По субботам проходят наиболее многочисленные акции - так, неделю назад также собралось около 200 человек, по данным администрации города.

Из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции. "Поэтому все митингующие остаются под пристальным вниманием силовых структур. Отметим, что только за период с 13 по 20 ноября судебными органами рассмотрено 23 дела по фактам нарушения общественного порядка. Судами назначено 11 штрафов на общую сумму в 125 тыс. рублей, один штраф - с изъятием транспортного средства, семь административных арестов на срок от двух до семи суток. Сотрудниками ГИБДД вручено 24 предостережения автовладельцам о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях. Продолжается работа по анализу данных систем видеофиксации", - говорится в сообщении.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в регионе ежедневно с 11 июля. Они начались после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство.