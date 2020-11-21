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Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве 21 ноября

Температура воздуха в столице будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с температурой до минус одного градуса и небольшим снегом ожидается в субботу в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от одного градуса мороза до одного градуса тепла, ночью похолодает до минус четырех градусов.

В Подмосковье температура опустится до трех градусов ниже нуля, в ночные часы - до шести градусов мороза.

Скорость юго-западного и западного ветра не превысит 8 м/с. "Местами небольшой снег. Гололедица, местами сильная", - уточняется в сообщении Гидрометцентра.

Атмосферное давление составит в регионе 756 мм ртутного столба.

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