На Ставрополье начались берегоукрепительные работы на реке Кума

ПЯТИГОРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Берегоукрепительные работы начались на реке Кума в Советском районе, который дважды попадал в зону подтопления. До конца 2021 года здесь укрепят участок в 2,5 км, сообщили журналистам в субботу в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"Долгожданное берегоукрепление проведут в поселке Заря Советского городского округа. Большинство частных домов в поселке находятся на берегу реки Кума. Во время паводков в 2002-м и 2017 году местность попала в зону подтопления. Всего здесь укрепят участок протяженностью более 2,5 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончание работ запланировано на декабрь 2021 года.

По данным управления, мероприятия по защите от паводковых вод на Ставрополье ведутся в рамках краевой госпрограммы "Охрана окружающей среды". Берегоукрепление - одно из основных направлений. На этот год запланировано выполнение работ на сумму более 800 млн рублей, в том числе более 83 млн из краевого бюджета.

Сообщается, что работы уже завершены или будут закончены до 2022 года на восьми объектах. Помимо поселка Заря берега Кумы укрепят в Зеленокумске и в селе Левокумка. Также займутся берегами рек Подкумок (поселок Белый Уголь), Кубань (Невинномысск), Бугунта (Ессентуки), Донская Балка (село Донская Балка), Мокрый Карамык (Зеленокумск).

Масштабный комплексный план противопаводковых мероприятий был разработан на Ставрополье после майского паводка 2017 года, признанного сильнейшим за последние полвека. В 29 населенных пунктах было подтоплено более 2 тыс. жилых домов и более 3,5 тыс. придомовых территорий.