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Прощание с митрополитом Феофаном состоится в Казанском Кремле 23 ноября

Его похоронят на территории Казанского Богородецкого монастыря

ТАСС, 21 ноября. Прощание с митрополитом Казанском и Татарстанским Феофаном, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом, состоится в понедельник, 23 ноября, в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Прощание с митрополитом Феофаном состоится 23 ноября. Пройдет в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Митрополит Феофан будет похоронен на территории Казанского Богородецкого монастыря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в субботу начал совещание с минуты молчания в память о владыке.

"За долгие годы своего церковного служениям он внес огромный вклад в дело духовного возрождения общества. Татарстан, где владыка служил последние пять лет, стал для него поистине родным домом", - цитируется в сообщении Минниханов.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (в миру - Ашурков Иван Андреевич) родился в 1947 году в Курской области. 1 августа 2012 года он был возведен в сан митрополита. Умер в пятницу из-за вызванных коронавирусом осложнений.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
Пандемия COVID-19
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