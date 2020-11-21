На защиту жителей Усолья-Сибирского от вредных веществ выделят 42,4 млн рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Иркутской области 42,4 млн рублей для проведения мероприятий по защите жителей города Усолье-Сибирское от возможного воздействия вредных веществ. Распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Федеральное финансирование позволит закупить более 11 тыс. средств индивидуальной защиты. Они могут понадобиться в ходе работ по устранению загрязнений, которые сейчас ведутся в городе", - говорится в пояснительной записке к документу.

В план мероприятий вошли как меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (планируется строительство новой системы водоснабжения и очистных сооружений), так и меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения.

Город Усолье-Сибирское превратился в зону экологического бедствия после того, как там закрылось градообразующее предприятие "Усольехимпром". Значительная часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, емкости, либо оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях. С октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ в городе действует режим ЧС.