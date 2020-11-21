Япония частично приостановит программу поддержки туризма на фоне роста заражений COVID-19

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии приостановит реализацию программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel для регионов, где наблюдается рост числа заражений коронавирусом. Об этом заявил в субботу премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на заседании правительственного штаба по мерам против распространения инфекции.

"Что касается программы Go To Travel, то мы приостанавливаем новые бронирования в отношении поездок в регионы, где наблюдается всплеск заражений", - сказал он. Суга не уточнил о каких именно префектурах идет речь. По его словам, ограничения также коснутся и программы поддержки ресторанного бизнеса Go To Eat, которая предусматривает начисление электронных баллов за поход в ресторан по предварительному заказу. Баллами затем можно расплачиваться при посещении заведений общепита.

В пятницу, по данным японского Минздрава, в стране был зафиксирован очередной максимум суточного прироста случаев заражения коронавирусом - более 2,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 129 тыс. Количество летальных исходов по всей стране увеличилось за последний день на 15 - до 1 976. Основными очагами распространения вируса остаются густонаселенные префектуры Токио, Канагава, Осака, Айти, а также северная префектура Хоккайдо.

Ситуация с распространением коронавируса в Японии ухудшилась в начале ноября. Сейчас в стране практически не действуют никакие ограничения на ведение бизнеса из-за пандемии. Ношение защитных масок носит рекомендательный характер, штрафов за их отсутствие не предусмотрено, однако даже на улицах местные жители предпочитают пользоваться этими средствами индивидуальной защиты.

Программа Go To Travel реализуется с конца июля. За это время ей воспользовались более 30 млн жителей Японии. На ее осуществление из бюджета выделено 1,35 трлн иен ($12,7 млрд). Программа подразумевает компенсацию расходов на транспорт, проживание, питание в заведениях общепита и покупку товаров в объеме до 50% от стоимости поездки.