В России за сутки выявили 24 822 заразившихся коронавирусом. Это новый максимум

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 822, до 2 064 748. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Это уже четвертое с начала недели обновление максимума по числу заболевших за день: в понедельник штаб сообщил о 22 778 заразившихся, в четверг - о 23 610, в пятницу - о 24 318. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Дагестане, Ханты-Мансийском АО, Калмыкии (по 0,6%), Татарстане и Марий Эл (по 0,7%). В частности, за сутки выявили 2 476 случаев в Санкт-Петербурге, 916 - в Московской области, 451 - в Нижегородской области, 378 - в Свердловской области, 359 - в Республике Карелия. В настоящее время в России болеют 451 535 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 467, до 35 778. Это новый максимум за все время пандемии. Предыдущий - 463 смерти за день - был зафиксирован в четверг, 19 ноября. При этом условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба. За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 74 летальных исхода, в Санкт-Петербурге - 70, в Ростовской области - 20, в Иркутской - 18, в Московской - 15, в Нижегородской - 14.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 021, это максимум с начала пандемии. Всего уже вылечились 1 577 435 пациентов, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Число выписанных пациентов четыре дня превышает количество новых случаев заражения. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась с 76,1% до 76,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 275 пациентов в Санкт-Петербурге, 859 - в Нижегородской области, 685 - в Ставропольском крае, 598 - в Саратовской области, 561 - в Московской области, 489 - в Республике Карелия.

Новые 7 168 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки, это так же максимум за все время пандемии. Всего в столице выявили 547 138 заразившихся, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее в Москве было выявлено 6 902 новых случая. Прирост, согласно данным штаба, составил 1,3%. За сутки в Москве выписаны 6 080 пациентов. За все время выздоровели 400 332 человека, 8 233 умерли. В настоящее время в столице болеют 138 573 человека.