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Пандемия COVID-19

Медицинское оборудование поставили в многофункциональный центр в Североморске

Всего для центра приобрели около 3 тыс. единиц медтехники и различных предметов, среди которых компьютерный томограф, аппараты УЗИ, оборудование для анестезиологии и эндоскопии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Начата поставка медицинского оборудования и техники в многофункциональный медицинский центр, возводимый Минобороны России в городе Североморск Мурманской области. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

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"Всего будет поставлено около 3 тыс. единиц медтехники и различных предметов медицинского назначения, в том числе компьютерный томограф, аппараты УЗИ, оборудование для анестезиологии и эндоскопии и многое другое", - сказали в ведомстве.

Военные инженеры возводят многофункциональный медицинский центр на 100 койко-мест в Североморске по поручению президента России Владимира Путина.

В медцентре будут оборудованы приемное и инфекционные отделения, лабораторное отделение с кабинетами иммуно-ферментного и химико-токсилогического анализа, эндоскопический кабинет, рентгендиагностики и ультразвуковой диагностики. Центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Как уточнили в Минобороны, уже идет внутренняя чистовая отделка медцентра, монтаж системы вентиляции и медицинских газов и благоустройство территории.

За полгода по поручению президента России военные специалисты построили 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия COVID-19
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