Медицинское оборудование поставили в многофункциональный центр в Североморске

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Начата поставка медицинского оборудования и техники в многофункциональный медицинский центр, возводимый Минобороны России в городе Североморск Мурманской области. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Всего будет поставлено около 3 тыс. единиц медтехники и различных предметов медицинского назначения, в том числе компьютерный томограф, аппараты УЗИ, оборудование для анестезиологии и эндоскопии и многое другое", - сказали в ведомстве.

Военные инженеры возводят многофункциональный медицинский центр на 100 койко-мест в Североморске по поручению президента России Владимира Путина.

В медцентре будут оборудованы приемное и инфекционные отделения, лабораторное отделение с кабинетами иммуно-ферментного и химико-токсилогического анализа, эндоскопический кабинет, рентгендиагностики и ультразвуковой диагностики. Центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Как уточнили в Минобороны, уже идет внутренняя чистовая отделка медцентра, монтаж системы вентиляции и медицинских газов и благоустройство территории.

За полгода по поручению президента России военные специалисты построили 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны.