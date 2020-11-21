В Минобрнауки отмечают интерес вузовского сообщества к Нюрнбергскому трибуналу

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ отмечает активный интерес вузовского сообщества к тематике, связанной с Нюрнбергским процессом. Это констатировала в субботу заместитель министра науки и высшего образования Елена Дружинина на форуме "Уроки Нюрнберга" в Музее Победы.

"За последний месяц в соцсетях Нюрнбергский трибунал обсудили 40 905 раз. Активнее всего обсуждение шло в соцсети "ВКонтакте", где общаются школьники, студенты и преподаватели - аудитория считается самой активной. Отдельную важную роль сыграли наши вузы, которые активно поддерживали тему в социальных сетях", - сказала Дружинина на сессии, посвященной разработке образовательного модуля по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи на основании материалов проекта "Без срока давности".

Исследование было подготовлено департаментом информационной политики Минобрнауки специально к форуму. По словам Дружиной, росту дискуссий по теме в соцсетях способствовал всплеск медийной активности. "Только с августа этого года интенсивность упоминания темы в России выросла в почти 10 раз, до 2 тысяч сообщений в месяц. Число публикаций в англоязычных СМИ увеличилось в четыре раза", - сказала она.

Цель проекта "Без срока давности" - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект включает большой историко-архивный блок - выявление и рассекречивание архивных документов, подготовка сборников и выставок.

Форум "Уроки Нюрнберга", приуроченный к 75-летию начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками, проходит в Москве в Музее Победы 20 и 21 ноября. Форум посвящен сохранению исторической памяти о роли Нюрнбергского процесса в установлении современного миропорядка.