В СК РФ назвали геноцидом атаки против мирного населения в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Зампредседателя СК РФ Александр Федоров считает геноцидом убийство мирного населения в Донецкой и Луганской народных республиках на юго-востоке Украины.

По словам Федорова, в результате применения систем залпового огня, ракет и другого вооружения неизбирательного действия убиты и ранены тысячи человек, уничтожено множество жилых домов, больниц, детских садов и школ. Кроме того, многие жители, спасаясь, были вынуждены покинуть свои города и искать убежище в России.

"Это настоящий геноцид жителей юго-восточной Украины, международное преступление, должная правовая оценка которому, несомненно, будет дана", - сказал он, выступая в субботу на тематической сессии международного форума "Уроки Нюрнберга" к 75-летию начала Нюрнбергского процесса.

Федоров отметил, что СК расследует преступления, совершенные против мирных жителей юго-востока Украины, и размещает информацию об именах причастных к обстрелам командиров подразделений Вооруженных сил Украины и возбужденных в отношении них уголовных дел.