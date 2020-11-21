Эксперт: заразить коронавирусом можно за два-три дня до появления симптомов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Концентрация коронавирусной инфекции в верхних дыхательных путях может быть высокой за два-три дня до первых признаков коронавируса, таких как кашель, слабость и потеря обоняния. Соответствующее заявление сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет пишет " Российская газета ".

"Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком > 7 х 108 копий РНК в мазке из ротоглотки на 4-й день заболевания", - сказала Пшеничная.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что этой концентрации достаточно, чтобы заразить коронавирусом других людей.

Выделение жизнеспособного вируса из верхних дыхательных путей снижается и в большинстве случаев продолжается до 10 дней при легких формах инфекции. При средне-тяжелых и тяжелых формах заболевания выделение вируса продолжается до трех недель, добавила Пшеничная.

Также специалист отметила, что бывают исключения. У пациентов с иммуносупрессией (угнетённом иммунитете) жизнеспособный вирус из верхних дыхательных путей может выделяться до 70 дней, а обломки его генетического материала, определяемые методом ПЦР, до 90 дней или даже до 105 дней.