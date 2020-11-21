Во Владивостоке открыли паромную переправу в связи с закрытием моста на остров Русский

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Жители Владивостока, находящиеся на острове Русский, мост на который перекрыт из-за падения льда с вант, смогут вернуться домой на пароме "Босфор Восточный". Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Автомобильное движение по мосту на остров Русский во Владивостоке было закрыто в субботу утром в связи с опасностью падения наледи с вантовых опор. По информации предприятия ДСД "Дальний Восток", в ведении которого находится мост, из-за сильного обледенения вант произошло повреждение декоративного кожуха одной из вант, сама опора не пострадала.

"Горожан, оставшихся сегодня на Русском острове в связи с введенными ограничениями движения по мосту, доставят на материк. Сотрудники городской администрации совместно с ГИБДД организуют доставку людей и их транспорта на острове на причал [мыса] Поспелова, чтобы переправить людей на материк. В среднем один рейс парома "Босфор Восточный" вмещает около 20 автомобилей. Количество рейсов будет зависеть от желающих", - сообщили в горадминистрации, отметив, что паром уже отправился в первый рейс от острова в центр Владивостока.

В городском управлении транспорта пояснили, что дальнейшее расписание паромных рейсов будет определено в зависимости от ситуации и числа граждан, которым необходима переправа. Горожан без личного транспорта до места отправления парома на острове Русский будут доставлять автобусы. Услуги водного транспорта, в связи с текущей ситуацией, бесплатны.

По предварительной информации от ФКУ ДСД "Дальний Восток", движение по Русскому мосту, на котором сейчас продолжается падение наледи с вант, планируется открыть в воскресенье в 15:00 по местному времени (08:00 мск).

По официальным данным, на острове Русский проживает около 5 тыс. человек. Кроме того, здесь располагается Дальневосточный федеральный университет, в котором учатся более 21 тыс. человек. Вуз объявил, что готов предоставить временное место для проживания на период ЧС своим студентам и сотрудникам.

Жизнеобеспечение края

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ на 15:00 (08:00 мск), в Приморье частично нарушена электроподача в 52 населенных пунктах. Без электроэнергии остаются около 178,4 тыс. жителей Владивостока и Артема. От резервных источников электроснабжения запитаны 84 котельные. Без теплоснабжения остается около 23 тыс. человек.

Администрация Владивостока организовала для граждан, в домах которых нет воды, света или отопления пункты временного размещения. Горячее трехразовое питание для детей организовано в школах и детских садах. В мэрии сообщают, что за день пункты бесплатного питания посетили 336 детей. Помимо приема пищи, для ребят организованы занятия в школьных кружках.

Ликвидация последствий циклона

Для устранения последствий циклона, на помощь приморским энергетикам направлены четыре бригады специалистов из Сахалинской области. В Приморье уже работают девять дополнительных бригад с Амурской области, ЕАО и Хабаровского края. Энергетикам помогают сотрудники МЧС и военнослужащие. В аварийно-восстановительных работах задействовано более ста энергетиков и 58 единиц техники.

В ночь с 18 на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье введен режим ЧС регионального уровня.