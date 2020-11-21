На Украине начали штрафовать за отсутствие маски на лице в общественных местах

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Отсутствие маски на лице в общественных местах на Украине теперь считается административным правонарушением. Соответствующий закон вступил в силу в субботу и является мерой борьбы с распространением коронавируса.

Закон предполагает применение штрафа за неношение маски от 170 до 255 гривен (от $6 до $9). Наказывать жителей Украины будут за отсутствие респиратора или защитной маски на лице в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина. В законе уточняется, что маска должна закрывать и рот, и нос. В то же время на улице маску носить не обязательно.

Полиция пообещала изначально не выписывать протоколы об административных нарушениях, а в первую очередь действовать превентивно. "В соответствии с нововведениями полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без надетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", - разъяснил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, слова которого привела пресс-служба ведомства.

Предполагающий штрафы за отсутствие маски на лице законопроект - "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавируса (COVID-19)" - принят Верховной радой 6 ноября. Президент страны Владимир Зеленский подписал его 19 ноября.

По состоянию на утро субботы на Украине был зафиксирован новый рекордно высокий суточный прирост инфицированных коронавирусом - 14 580 случаев, 215 человек умерли от вызванных вирусом осложнений. Число случаев инфицирования за все время пандемии на Украине достигло 612 665, более трети - 282 313 - выздоровели, 10 813 умерли. На минувшей неделе коронавирус был выявлен у первых лиц государства, в частности у президента Владимира Зеленского, спикера парламента Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, а также у главы Минздрава.

Карантин в связи с распространением коронавируса на Украине введен с 17 марта. До 31 декабря по решению правительства в стране действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 августа были введены правила адаптивного карантина, когда регионы поделили на четыре зоны, где в зависимости от эпидемической ситуации действовали разные ограничения. С 11 ноября такое зонирование было отменено, кабмин установил по всей стране одну зону - оранжевую - и ввел так называемый карантин выходного дня.