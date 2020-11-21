Прокуратура завела административное дело по факту продажи бюстов Геринга и Муссолини

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Прокуратура возбудила административное дело по факту продажи в интернете бюстов Германа Геринга и Бенито Муссолини. Об этом сообщил заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин, выступая в субботу на тематической сессии международного форума "Уроки Нюрнберга" к 75-летию начала Нюрнбергского процесса.

В пятницу на открытии форума ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева сообщила о размещении в интернете сообщения о том, что некий индивидуальный предприниматель продает бюсты Германа Геринга и Бенито Муссолини.

"Сделали мониторинг в прокуратуре, вчера же установили это лицо - индивидуального предпринимателя. Мы возбудили дело об административном правонарушении по факту демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), - сообщил Разинкин. - Скажу, что никто не должен уйти от ответственности за подобного рода правонарушения".