Мурашко передал Армении образцы вакцины "Спутник V"

"В этот сложный период вы столкнулись с двумя проблемами - непосредственно эпидемиологической ситуацией и большим количеством пациентов с боевыми травмами. Это, конечно, большой вызов. И то, что медики страны делают, - это подвиг, героизм, поэтому наши коллеги, врачи России готовы помогать и в вопросах не только инфекционных. <...> Сегодня важным является также травматология и нейрохирургия, поэтому наши коллеги готовы оказать и практическую и консультативную помощь вам", - сказал Мурашко на встрече с армянским министром.

"И сегодня мы привезли образцы российской вакцины и хотели бы передать их вам", - добавил он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи Минздрава.

Помощь пострадавшим

Мурашко также заявил, что Минздрав России готов направить специалистов по нейрохирургии, травматологии и психиатрии для оказания помощи пострадавшим в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

"Мы готовы обеспечить вам помощь наших специалистов самого высокого уровня и по нейрохирургии, и по травматологии, и по психиатрии, в том числе комбустиологов. Я думаю, что такая помощь будет однозначно полезна", - сказал Мурашко.

Он уточнил, что Москва может направить специалистов в регион или оказать необходимую помощь в дистанционном формате. "Если сейчас это необходимо, в онлайн-режиме, то сейчас у нас существуют такие реанимационно-консультативные центры, они также могут оказывать поддержку дистанционно. Поэтому возможности у нас на сегодняшний день <...> достаточно широкие", - добавил Мурашко.

Торосян в свою очередь отметил, что Ереван уже направил Москве соответствующее письмо с просьбой о специалистах. "Действительно, это те специальности, которые нам сейчас нужны, чтобы и обменяться опытом, и на месте по возможности заниматься именно обслуживанием конкретных пациентов", - сказал он.

Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, что Россия направит в Азербайджан и Армению делегацию в составе руководителей ряда министерств и ведомств. Российский лидер подчеркнул, что ее задачей станет рассмотрение самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября, включая гуманитарную проблематику.