В Калмыкии признали непригодным для проживания дом для детей-сирот

ЭЛИСТА, 21 ноября. /ТАСС/. Дом в городе Лагань в Калмыкии, построенный в 2013 году по госпрограмме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе проверки прокуратуры признан аварийным и непригодным для проживания. Об этом в субботу сообщила пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

Ранее местные СМИ и соцсети сообщили, что одноэтажный и четырехквартирный дом №44 в одном из микрорайонов Лагани, построенный для детей-сирот, сейчас не пригоден для жилья. По их данным, полы во всем доме набухли, стены покрыты глубокими трещинами, двери просели и покосились. Жилье до сих пор не приватизировано и находится на правах социального найма, хотя сроки подошли еще в 2018 году.

"Прокурорской проверкой установлено, что дом не отвечает требованиям, предъявленным к жилым помещениям, является непригодным для проживания, так как находится в аварийном состоянии, ремонту или реконструкции не подлежит. Согласно заключению экспертов, аварийное состояние дома является следствием дефектов и деформаций конструкций здания, свидетельствующих о несоблюдении подрядчиком при строительстве требований градостроительного, санитарно-эпидемиологического законодательства и технических регламентов", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2013 году между министерством по земельным и имущественным отношениям республики и казенным предприятием региона "Домостроительный комбинат" был заключен контракт на выполнение подрядных работ по строительству одноэтажного четырехквартирного дома для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В конце 2013 года он был сдан и принят приемочной комиссией, в состав которой вошли представители министерства, стройконтроля и других ведомств.

"Поскольку прокуратурой района в действиях директора Домостроительного комбината усматриваются признаки преступлений по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 293 ("Халатность") УК РФ, материалы прокурорской проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки", - добавили в пресс-службе прокуратуры.