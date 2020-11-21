Миротворцы РФ доставили цистерны с водой в карабахские деревни

СТЕПАНАКЕРТ, 21 ноября. /ТАСС/. Российские миротворческие силы доставили питьевую воду в деревни Аскеранского района Нагорного Карабаха, где из-за летней жары пересохли источники, передает корреспондент ТАСС.

"Миротворческие силы предназначены не только для сдерживания конфликтующих сторон, но и для оказания помощи местному населению, - сообщил журналистам в субботу офицер продовольственного управления майор Дмитрий Пашкин. - В адрес нашего командования поступило обращение администрации Аскеранского района по вопросу отсутствия чистой питьевой воды. Поэтому мы здесь, мы приехали помогать".

По словам Пашкина, это не разовая акция. "Мы будем систематически помогать местному населению в подвозе чистой питьевой воды", - заверил российский офицер.

Начальник водоканала одной из деревень, в свою очередь, поблагодарил миротворцев за помощь, которая, по его словам, оказалась для местных жителей, в чьих деревнях из-за сильной летней жары пересохли родники, неожиданной и очень кстати.

"Сейчас в деревне воды нет, во многих деревнях такая ситуация. Русские привезли мир в Карабах. Надеемся, что это будет надолго. Мы даже не ожидали, что миротворцы придут сюда. Воду, не ожидали, что привезут", - сказал он.