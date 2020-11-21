Карантин ввели в селе Чумикан Хабаровского края из-за вспышки COVID-19

ХАБАРОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ввели карантин в селе Чумикан с населением около 1,9 тыс. человек из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

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"С 22 ноября в Чумикане объявлен карантин. Соответствующее постановление краевого правительства подписал руководитель региона Михаил Дегтярев. Ограничения вступают в силу в 00:00 часов 22 ноября", - говорится в сообщении.

Карантин ввели из-за вспышки клронавируса, количество заболевших ТАСС в пресс-службе правительства края не уточнили. Документ вводит запрет на выезд граждан из Чумикана. Покинуть село можно будет только после двухнедельного карантина.

Школьники Чумикана переводятся на дистанционное обучение. Для граждан старше 65 лет вводится обязательный режим самоизоляции. В связи с этим работающие пенсионеры смогут оформить больничный.

Обязательным является масочный режим и соблюдение социальной дистанции (1,5 м). В Чумикане проведут дезинфекцию админстративных зданий, общественных помещений, магазинов. Карантин будет действовать в поселении до особого распоряжения.

С начала пандемии в Хабаровском крае коронавирусом заболели более 21,6 тыс. человек, умер 151 человек.