Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори

СИДНЕЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Одним из негативных последствий переживаемой в мире пандемии коронавируса может стать вспышка кори. К такому выводу пришли ученые из австралийского Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне при поддержке рабочей группы SAGE (консультативная группа по иммунизации) по вакцинам против кори и краснухи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). О результатах своей работы исследователи рассказали в журнале Lancet .

"Ученые предполагают, что пропущенные в связи с распространением коронавируса в мире и связанными с этим ограничительными мерами вакцинации детей против кори могут привести к вспышке этого чрезмерно контагиозного вирусного заболевания, - заявил ведущий автор исследования, руководитель группы SAGE, профессор института Ким Малхолланд. - Непривитые дети - это почти стопроцентная вероятность эпидемии кори в следующем году."

Профессор уточнил, что минувший год был одним из "тихих" по отношению к кори, в основном из-за принятых мер изоляции, резкого снижения мобильности населения.

Одним из предрасполагающих факторов для вспышки кори исследователи называют рост уровня бедности из-за снижения экономической активности, а также сокращения социальной помощи во многих развивающихся странах. Там, где наблюдаются недоедание и недостаточная медицинская помощь детям мощная эпидемия кори неизбежна, уточняет профессор.

"В таких случаях наблюдается порочный круг, когда болеющие корью дети недоедают либо по экономическим причинам, либо из-за физической немощности, - уточняет Малхолланд. - Недоедание наряду с подавленным иммунитетом существенно снижает вероятность выздоровления, а дефицит витамина А может привести к слепоте."

"Драматичность ситуации заключается в том, что все силы были брошены на борьбу с ковидом, что негативно повлияло на отработанную годами процедуру вакцинации детей от других опасных инфекционных заболеваний, - заметил профессор. - По данным ВОЗ, около 94 млн детей пропустили плановую вакцинацию из-за отложенных процедур иммунизации."

"Все перечисленное дает основание предполагать, что в следующем году корь и коревая краснуха могут достичь размаха эпидемий, о которых сейчас помнят только старые врачи, - добавляет ученый. - И это несмотря на то, что специалисты до сих пор обладают всем необходимым инструментарием для профилактики болезни.".