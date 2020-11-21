На Васильевском острове открылся один из самых больших катков в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Один из самых больших катков в Санкт-Петербурге площадью 2,1 тыс. кв. м открылся в общественном пространстве "Севкабель Порт" на Васильевском острове. В этом году из-за пандемии количество посетителей будет ограничено, они будут допущены на каток только в средствах индивидуальной защиты, сообщили ТАСС в субботу в пиар-службе "Севкабель Порта".

"Сегодня мы открылись. В прошлом году зона катка была меньше, мы расширили ее на 100 м, теперь площадь 2,1 тыс. кв. м. По площади он один из самых больших в городе. Это единственный каток в городе с видом на море", - сказала собеседница агентства.

Как пояснили в пространстве, несмотря на то, что в Петербурге пока снега практически нет, каток сможет функционировать при температуре до +10 градусов, благодаря специальной системе охлаждения поверхности. Планируется, что он будет работать ежедневно до 14 марта.

"В этом году из-за пандемии мы обязательно вводим перчатки, маски, измерения температуры для посетителей. Кроме того, в ближайшие два дня запустим бесконтактную продажу билетов на сайте. На количество посетителей также введено ограничение - не более 1 человека 10 кв. м, соответственно 210 человек (в прошлом году было 300 человек)", - отметила собеседница агентства.

На территории пространства также будут действовать медпункт, камеры хранения и туалеты. Для посетителей предусмотрен бесплатный автобус, который будет курсировать между катком и ближайшей станцией метро.

14 ноября ТАСС сообщал, что в Петербурге на острове Новая Голландия, который является объектом культурного наследия федерального значения, открыли каток площадью более 2 тыс. кв. м. 18 ноября в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Евгения Елина также сообщили, что из-за пандемии без традиционных катка и карусели пройдет рождественская ярмарка на Манежной площади в Санкт-Петербурге.

Севкабель Порт

"Севкабель Порт" открылся на Васильевском острове Санкт-Петербурга в сентябре 2018 года, это проект, направленный на преобразование исторического "серого пояса" гавани Петербурга в общественное культурно-деловое пространство. На территории и в пространствах "Севкабель Порта" проходит более 600 событий в год (образовательные программы, спектакли, концерты, выставки, спортивные занятия, маркеты, кинопоказы, гастрономические и музыкальные фестивали).