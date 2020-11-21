В Петербурге мобилизовали почти 7 тыс. дворников для борьбы с метелью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Около 7 тыс. дворников и 291 единица техники проводят уборку от снега придомовых территорий в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"В связи с поступившей информацией о неблагоприятном погодном явлении 21 и 22 ноября в виде понижения температуры воздуха, а также выпадения снега, уборку внутридворовых территорий осуществляют 6 832 дворника и 291 единица уборочной техники. При необходимости производится обработка противогололедными материалами", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 22 ноября городе ожидается южный, юго-западный ветер порывами до 20 м/с, мокрый снег, местами метель.