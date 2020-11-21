Власти Петербурга заявили о снижении случаев заражения коронавирусом в школах города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Небольшое снижение заразившихся коронавирусом зафиксировали в школах Санкт-Петербурга впервые с начала учебного года. Об этом в субботу сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице в "ВКонтакте".

"Прошедшая неделя - впервые после начала учебного года - показала небольшое снижение заболевших в школах как среди детей, так и среди взрослых. Сложная коронавирусная весна и не менее трудная осень заставили всех нас по-новому посмотреть на работу школы и учителя", - говорится в сообщении.

Также в несколько раз уменьшилось количество жалоб, которые приходят от родителей по сравнению с обычным учебным годом. Большинство вопросов от них связаны с переходом на смешанную форму обучения, с организацией аттестации и некоторыми другими темами.

20 октября Потехина в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщила, что более 1 тыс. школьников и около 300 учителей в городе заразились коронавирусом. При этом в школах Петербурга 109 классов находятся на дистанционном обучении.