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Пандемия COVID-19
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В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заражений коронавирусом

Врачи подтвердили 195 542 новых случая
© AP Photo/Jae C. Hong

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в США в сутки достигло рекордно высокого показателя - свыше 195 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По сведениям университета, 20 ноября в США подтверждено 195 542 случая заражения новым коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии в марте. Число летальных исходов в пятницу составило 1 878.

19 ноября в США умерли 1 964 пациента с заболеванием, вызываемым коронавирусом. Это был самый высокий уровень с начала пандемии в марте. Предыдущий антирекорд - 1 707 смертей - был зафиксирован 17 ноября.

В целом в США, по информации университета, зарегистрировано более 11,91 млн случаев заражения, умер 254 451 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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