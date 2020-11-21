Результаты теста по СМС, субсидии для туроператоров. Главное о коронавирусе за 21 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 2 064 748 случаев заражения, из них новых — 24 822 (это новый максимум с начала пандемии). За сутки умерли 467 человек, за весь период — 35 778.
- Пандемия запустила системный экономический кризис, которого мир не знал со времен "великой депрессии", заявил Владимир Путин. Россия направила 4,5% ВВП на минимизацию последствий пандемии.
- Рост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России будет продолжаться еще в течение месяца, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.
- Расходы по вывозу туристов за период с 24 января по 30 марта будут возмещаться туроператорам без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.
- Правительство РФ выделит более 7,7 млрд рублей на оплату отпусков и на выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, борющимся с коронавирусом.
- Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines в субботу возобновила рейсы из столицы страны Аддис-Абебы в Москву.
- Москва
- Всего зафиксировано 547 138 случаев заражения, из них новых — 7 168 (данные Оперштаба Москвы).
- Результаты анализов ПЦР-тестов на коронавирус, которые москвичи сдавали в городских медицинских учреждениях, теперь будут приходить по СМС.
Мир
- Всего зафиксировано более 57,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Ученые предполагают, что пропущенные в связи с ограничительными мерами вакцинации детей против кори могут привести к вспышке этого заболевания.
- На Украине начали штрафовать на сумму от 170 до 255 гривен за отсутствие маски на лице в общественных местах. В законе уточняется, что маска должна закрывать и рот, и нос.
- Действующий президент США республиканец Дональд Трамп считает, что крупные фармацевтические компании добивались его поражения на прошедших выборах, запустив многомиллионную рекламную кампанию и затягивая объявление об успешных испытаниях вакцины.
- В Сербии все кафе, рестораны, клубы и торговые центры теперь должны закрываться в 18:00, граждане обязаны носить маски в закрытых помещениях и на открытом воздухе в ситуациях, где контакты с людьми неизбежны.
- Власти Торонто, крупнейшего города Канады, с 23 ноября вводят 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса.
- На саммите Группы двадцати (G20) Владимир Путин заявил, что РФ готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам. Со схожим заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает необходимым обеспечить распространение вакцины от коронавируса в развивающихся странах.