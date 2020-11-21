В пермском доме-интернате 22 ребенка заразились коронавирусом

ТАСС, 21 ноября. Коронавирус обнаружен у 22 детей в доме-интернате в городе Кизеле в Пермском крае, где проживают дети с инвалидностью, сообщает в субботу региональный Минздрав.

"В Рудничном доме-интернате, где проживают дети с инвалидностью, зафиксированы случаи COVID-19. Обследованы все пациенты интерната. Контактными признаны 53 ребенка, у 22 - положительный мазок на COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованным министерством.

Уточняется, что все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок. Госпитализированы трое детей.

"Специалисты определяют маршрутизацию заболевших и контактных детей, оценивают проводимую терапию, совместно с Роспотребнадзором проводят санэпидмероприятия", - отмечается в сообщении.

В Пермском крае зафиксировано 18006 случая коронавируса с начала пандемии, выздоровели 12 279 человек.