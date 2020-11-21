Глава Еврокомиссии призвала страны G20 выделить $4,5 млрд на проект по борьбе с пандемией

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала в субботу страны G20 выделить до конца года $4,5 млрд на инициативу ООН ACT-Accelerator (ACT-A), направленную на обеспечение всеобщего доступа к тестам на коронавирус, а также к вакцинам и препаратам от вызываемого им заболевания COVID-19.

"Вакцины помогут преодолеть пандемию. На саммите G20 я призвала инвестировать $4,5 млрд в инициативу ACT Accelerator до конца 2020 года. Для производства и глобального распределения тестов, лекарств и вакцин от COVID-19", - написала глава ЕК в своем Twitter.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19", или ACT-Accelerator, было сформировано в апреле 2020 года при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Оно объединяет правительства, медицинские организации, ученых, представителей бизнеса и гражданского общества. Частью этой инициативы является COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, с его помощью поддерживается создание производственных мощностей и проводятся закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.