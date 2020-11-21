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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Более 1,1 тыс. беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

21 ноября российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. беженцев вернулись в свои дома за прошедшие сутки в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"21 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. <…> За сутки в свои дома вернулись более 1,1 тыс. человек", - сказали в военном ведомстве. Там уточнили, что российские патрули сопроводили 26 автобусов из Еревана до главной площади Степанакерта.

"С 14 ноября в Степанакерт уже вернулось более 7 тыс. жителей, ранее покинувших свои дома", - отметили в Минобороны РФ.

Обеспечение безопасности возвращения и перемещения через линию соприкосновения мирных жителей организовано под руководством и контролем Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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