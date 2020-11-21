В Турции зафиксировали рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Рекордный за пандемию суточный прирост случаев заражения коронавирусом зафиксирован в субботу в Турции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Турции.

"За последние 24 часа сделано 152 214 тестов, выявлено 5 532 случая [заражения коронавирусом]. Умерли 135 человек. Теперь общее число умерших составляет 12 219, а инфицированных - 440 805", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава. Выздоровели 370 825 человек, добавили в ведомстве.

Ранее наибольший суточный прирост заразившихся коронавирусом в стране был зарегистрирован 11 апреля, когда было выявлено 5 138 новых случаев.

Коронавирусная инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. 20 ноября в республике за сутки был зафиксирован 141 летальный исход, показатель стал самым высоким с начала распространения коронавируса в стране.