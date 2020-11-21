Власти Якутии заявили, что более чем 90 поселениям нужны сооружения для защиты от паводков

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Сооружения для защиты от паводков необходимо построить в более чем 90 населенных пунктах Якутии, сообщается в субботу на сайте регионального Министерства экологии.

По данным министерства, в республике в утвержденный МЧС России список внесены 128 населенных пунктов как попадающие в зоны затопления. Их население составляет в общей сложности более 160 тыс. человек.

"Анализ территорий населенных пунктов, попадающих в зоны затопления, показывает, что в 93 из них требуется строительство защитных сооружений, в 35 есть территории, куда можно перенести часть строений на более высокие, не затапливаемые места", - сказали в министерстве.

Строительство защитных сооружений требует больших финансовых затрат, средства предоставляются из федерального бюджета в виде субсидии. "В этой связи правительством республики ведется работа с федеральными министерствами и Госдумой в части внесения изменений в законодательство РФ, которое запрещает капитальное строительство в зонах затопления", - добавили в ведомстве.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов, ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В этом году в ряде районов были затоплены дома, дороги, взлетно-посадочные полосы аэропортов. В Якутске был введен режим ЧС для органов управления и чрезвычайных служб.