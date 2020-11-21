В РПЦ заявили, что религиозным организациям некорректно судить о комплектации армии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Вопрос о переходе армии с призывной на контрактную основу находится в компетенции высшего руководства государства, и религиозным организациям было бы некорректно давать свои рекомендации в этой сфере. Об этом сказал ТАСС в субботу председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), который также является ключарем главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".

"Это исключительно функция высшего руководства страны, и уж во всяком случае мы какие-то свои рекомендации, как Русская православная церковь, вряд ли тут можем по-серьезному давать. <...> Задача комплексная, нужно изучить такие шансы на профессиональном уровне. В первую очередь - по экспертным оценкам ведущих специалистов Вооруженных сил Российской Федерации и, естественно, руководства министерства обороны. Каким-то образом стимулировать этот процесс с точки зрения религиозных объединений, на мой взгляд, некорректно", - сказал он ТАСС.

Ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей [ОВЦС] митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выразил надежду на то, что обязательная воинская повинность в российской армии уйдет в прошлое. По его мнению, чем скорее это произойдет, тем лучше это скажется на боеспособности армии.

Как отметил епископ Стефан, при переводе армии на контрактную основу может возникнуть множество вопросов - от стоимости такого перехода до выполнения задач мобилизационного развертывания. При этом, подчеркнул он, не следует забывать о и патриотическом воспитании.

"Человек, который прошел школу вот такого мужества и выживания внутри воинского формирования, это человек уже взрослый, состоявшийся, понимающий все те проблемы, которые стоят по жизни и по его дальнейшему, может быть и профессиональному, выбору. То есть молодой человек, который не служил в армии, он всегда считался ущербным. Большая часть парней на сегодняшний день хотят служить в армии, это их, так скажем, конституционное право", - добавил он.

Епископ Стефан подчеркнул, что переход армии на контрактную основу не гарантирует от дедовщины или происшествий, подобных недавнему расстрелу военнослужащих сослуживцем под Воронежем. "Не факт, что мы при переходе на контрактную основу со всеми этими бедами можем расстаться. Военнослужащие-контрактники получают достаточно большие зарплаты, и воинская дисциплина у них также страдает. То есть там могут быть и более серьезные происшествия", - полагает председатель отдела.

Служение войсковых священников

Архиерей затруднился оценить, сколько чрезвычайных происшествий в армии могло было предотвращено усилиями войсковых священников, отметив, что "пока происшествие не произошло, можно считать, что священник слишком много себе приписывает".

Тем не менее, по его словам, на совещаниях в возглавляемом им отделе капелланы рассказывают о реальных случаях, когда в ходе бесед с военнослужащими, которые думали о лишении жизни себя или сослуживцев, их удавалось переубедить. Речь при этом идет, по словам епископа Стефана, о военнослужащих разных конфессий.

"Там, где священнослужитель работает, осуществляет богослужения и просвещает военнослужащих, он очень внимательно относится к военнослужащим и чаще видит то, чего не видят офицеры и начальники - в каком психологическом и духовном состоянии пребывает военнослужащий. И в этом плане роль тех священников, которые по-настоящему работают с военнослужащими, реальна, и я думаю, что эффективность их работы высока - в этом направлении, во всяком случае", - заключил епископ Стефан.