В Дании прошли акции протеста против решения правительства уничтожить всех норок

СТОКГОЛЬМ, 21 ноября. /ТАСС/. Около 350 тракторов заполнили в субботу улицы города Орхус в Дании в знак протеста против действий датских властей в период пандемии, в том числе против их решения уничтожить всех норок на зверофермах в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям. Во второй половине дня они организованно покинули город, сообщило агентство Ritsaus Buro.
Примерно 500 таких же машин выехали на улицу Лангелиние протяженностью 1,8 км в порту Копенгагена. Кроме фермеров, в демонстрации также участвовали рыбаки. Если первые прибыли в основном на своих тракторах, то последние приплыли на рыболовных шхунах. Многие участники акции высказывали недовольство решением "норковой проблемы", когда власти, опасаясь передачи мутировавшего коронавируса от норок к людям, постановили уничтожить всех содержащихся на датских зверофермах животных.
"То, что случилось с норками, является нарушением конституции. Если так пойдет и дальше, то в итоге мы превратимся в какую-нибудь банановую страну. И это одна из причин, почему мы говорим "Хватит!" - цитирует агентство слова одной из участниц демонстрации, фермера Малены Снедгорд, которая специально приехала в Копенгаген из Южной Зеландии. Прибывшие в Копенгаген тракторы покинули столицу так же организованно, как и в Орхусе, в полном соответствии с предписанием полиции.
Рыбаку Торбену Кристенсену понадобились почти целые сутки, чтобы приплыть в Копенгаген с острова Лесё в проливе Каттегат. Этот длинный путь он проделал, чтобы поддержать норководов, а также выразить протест против правил, установленных правительством для рыбаков.
"Мы обвешаны законами и постановлениями, последнее из которых заключается в обязательном наличии камер на рыболовных судах. Скоро нам некуда будет деваться, и мы не будем знать, что можно ловить. На нас распространяются квоты, говоря по-ютлански, это рабство", - считает он.
Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении на зверофермах всех норок из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. Но вскоре оказалось, что власти могли требовать от звероводов массового забоя животных только в двух случаях: если на какой-то конкретной ферме выявлена инфекция, или сама ферма находится в зоне эпидемической опасности, поэтому кабинету придется принимать по этому поводу особый закон. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии. 200 сотрудников на шести норковых фермах Дании заразились вызываемым коронавирусом заболеванием.