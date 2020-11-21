В Дании прошли акции протеста против решения правительства уничтожить всех норок

СТОКГОЛЬМ, 21 ноября. /ТАСС/. Около 350 тракторов заполнили в субботу улицы города Орхус в Дании в знак протеста против действий датских властей в период пандемии, в том числе против их решения уничтожить всех норок на зверофермах в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям. Во второй половине дня они организованно покинули город, сообщило агентство Ritsaus Buro .

Примерно 500 таких же машин выехали на улицу Лангелиние протяженностью 1,8 км в порту Копенгагена. Кроме фермеров, в демонстрации также участвовали рыбаки. Если первые прибыли в основном на своих тракторах, то последние приплыли на рыболовных шхунах. Многие участники акции высказывали недовольство решением "норковой проблемы", когда власти, опасаясь передачи мутировавшего коронавируса от норок к людям, постановили уничтожить всех содержащихся на датских зверофермах животных.

"То, что случилось с норками, является нарушением конституции. Если так пойдет и дальше, то в итоге мы превратимся в какую-нибудь банановую страну. И это одна из причин, почему мы говорим "Хватит!" - цитирует агентство слова одной из участниц демонстрации, фермера Малены Снедгорд, которая специально приехала в Копенгаген из Южной Зеландии. Прибывшие в Копенгаген тракторы покинули столицу так же организованно, как и в Орхусе, в полном соответствии с предписанием полиции.

Рыбаку Торбену Кристенсену понадобились почти целые сутки, чтобы приплыть в Копенгаген с острова Лесё в проливе Каттегат. Этот длинный путь он проделал, чтобы поддержать норководов, а также выразить протест против правил, установленных правительством для рыбаков.

"Мы обвешаны законами и постановлениями, последнее из которых заключается в обязательном наличии камер на рыболовных судах. Скоро нам некуда будет деваться, и мы не будем знать, что можно ловить. На нас распространяются квоты, говоря по-ютлански, это рабство", - считает он.

Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении на зверофермах всех норок из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. Но вскоре оказалось, что власти могли требовать от звероводов массового забоя животных только в двух случаях: если на какой-то конкретной ферме выявлена инфекция, или сама ферма находится в зоне эпидемической опасности, поэтому кабинету придется принимать по этому поводу особый закон. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии. 200 сотрудников на шести норковых фермах Дании заразились вызываемым коронавирусом заболеванием.