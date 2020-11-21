В мурманские больницы для пациентов с коронавирусом закупят оборудование на 32 млн рублей

МУРМАНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Кислородные концентраторы на сумму 32,6 млн рублей закупят для стационаров Мурманской области, в которых лечат пациентов с коронавирусом, сообщил в субботу оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

"Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, согласно которому Министерство здравоохранения региона получит из резервного фонда 32 млн 600 тысяч рублей на закупку кислородных концентраторов с принадлежностями. Устройства необходимы для оборудования коек для пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в планах областного Минздрава закупить около 300 концентраторов разных по мощности: 5 л/мин и 10 л/ мин.

Кислородные концентраторы - аппараты для выделения молекул кислорода из окружающей атмосферы. Их используют при кислородной терапии - пациенту подается кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе. Для пациентов с коронавирусной инфекцией при среднетяжелом и тяжелом течениях заболевания эти аппараты жизненно необходимы.

В связи с ростом числа случаев заражения власти региона продлили введенные ранее ограничения на проведение спортивных соревнований и приостановку деятельности развлекательных учреждений до особого распоряжения, стационарные отделения учреждений социальной сферы переведены на круглосуточный закрытый режим работы.

По информации оперштаба, на утро субботы в Мурманской области выявлено 268 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся составляет 24 907. При этом 21 122 пациента выздоровели, 3 362 - находятся на лечении, 423 человека умерли.