В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 8 308 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 21 ноября в Москве было зафиксировано более 547,1 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились более 400,3 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 57,6 млн человек, более 1,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 064 748 случаев заражения, выздоровели 1 577 435 человек, умерли 35 778. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.