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Пандемия COVID-19

Эксперт не ожидает всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ после Нового года

Основная часть людей уже контактировала с зараженными, отметил главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков считает, что в России не будет сильного всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией после Нового года.

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"Сильного всплеска заболеваемости после Нового года думаю ждать не стоит. Да, заболеваемость будет сохраняться, и до следующего года будет сохраняться определенный прирост числа заболевших, - сказал Тимаков ТАСС. - Потому что основная часть людей уже проконтактировала с зараженными. Каждый знает заболевшего, уже многие, я думаю процентов 60% населения, уже были в тесном контакте с коронавирусом, или выработали иммунитет, или заболевание протекло в бессимтомной форме и мы не знаем об этом, или просто невосприимчивы к вирусной нагрузке такой, которая может быть при мимолетных контактах".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 039 926 случаев заражения, выздоровели 1 551 414 человек, умерли 35 311. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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