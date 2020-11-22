Эксперт не ожидает всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ после Нового года

"Сильного всплеска заболеваемости после Нового года думаю ждать не стоит. Да, заболеваемость будет сохраняться, и до следующего года будет сохраняться определенный прирост числа заболевших, - сказал Тимаков ТАСС. - Потому что основная часть людей уже проконтактировала с зараженными. Каждый знает заболевшего, уже многие, я думаю процентов 60% населения, уже были в тесном контакте с коронавирусом, или выработали иммунитет, или заболевание протекло в бессимтомной форме и мы не знаем об этом, или просто невосприимчивы к вирусной нагрузке такой, которая может быть при мимолетных контактах".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 039 926 случаев заражения, выздоровели 1 551 414 человек, умерли 35 311. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.