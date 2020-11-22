Форум "Уроки Нюрнберга" собрал около 200 спикеров и десятки тысяч зрителей из разных стран

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга" завершился в Музее Победы на Поклонной горе в субботу. В течение двух дней на девяти площадках форума около двух сотен спикеров приняли участие в обсуждении вопросов актуальности выводов, сделанных на Нюрнбергском трибунале 75 лет назад с точки зрения международной политики и права, необходимости отстаивания исторической правды, а также популяризации памяти о событиях тех лет.

"К работе форума в режиме онлайн подключились все без исключения регионы России, 30 зарубежных стран, десятки тысяч участников по всему миру. Всего на форуме в офлайн и онлайн-формате выступили около 200 спикеров, в том числе из зарубежных стран", - сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Предваряя работу форума, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что выводы Нюрнбергского процесса остаются прочной, надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, а попытки расшатать принципы, основанные на этих выводах, несут угрозу безопасности на всей планете. Участниками форума с 20 по 21 ноября стали главы и представители Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения России, Следственного комитета РФ, Службы внешней разведки России, ведущие историки и специалисты из разных стран и многие другие.

Особое внимание на форуме было приковано к понятию "геноцид" и необходимости его закрепления по отношению к народам Советского Союза, которые понесли многомиллионные жертвы во время войны. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил закрепить понятие о геноциде народов Советского Союза законодательно. По его словам, свидетельства целенаправленного массового истребления населения Советского Союза содержатся в документах Нюрнбергского трибунала.

На закреплении понятия геноцида мирного населения, подвергшегося насилию со стороны нацистов на оккупированных территориях СССР, настаивали и другие политические и общественные деятели, в том числе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и помощник президента РФ Владимир Мединский. А глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в разговоре с ТАСС рассказал, что поддерживает это предложение и заявил о готовности сенаторов подключиться к работе по разработке соответствующего законопроекта.

Мединский также обратил внимание на необходимость пересчета и приведения к точному числу данных о гражданских жертвах в годы войны, которые на сегодняшний день насчитывают от 13,6 до 18 млн человек. Помощник президента выступил с еще одним предложением - посвятить жертвам среди мирного населения мемориальный комплекс и установить его к 80-летию Победы.

Преступление и наказание

Помимо этого, участники форума неоднократно подчеркивали, что Нюрнбергский процесс однозначно определил, кто являлся во Второй мировой войне агрессором, кто - жертвой, кто - освободителем. В связи с этим они напомнили о важности борьбы с фальсификацией истории, с преданием забвению уроков Нюрнберга. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что некоторые страны Европы демонстрируют снижение "иммунитета" к "коричневой чуме" - нацизму. Глава дипведомства подчеркнул, что Россия продолжит последовательно выступать против любых попыток фальсификации истории, героизации нацистских преступников и их пособников, противодействовать пересмотру международно признанных итогов Второй мировой войны. И в этом вопросе, по его словам, с Москвой солидарно подавляющее большинство членов мирового сообщества.

Расследованием случаев фальсификации истории, в том числе необоснованными утверждениями виновности Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, будет заниматься специальный отдел Следственного комитета, информировал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В функционал отдела войдет также расследование случаев реабилитации нацизма и преступлений нацистов в военный период.

Выступая в первый день форума, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева сообщила о размещении в интернете сообщения о том, что некий индивидуальный предприниматель продает бюсты Германа Геринга и Бенито Муссолини. На следующий же день заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин сообщил, что прокуратура возбудила в отношении этого предпринимателя административное дело по факту демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

Как считает председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, интернационализацию правосудия в Нюрнбергском процессе следует рассматривать как чрезвычайную меру, а повторение этой практики грозит использованием международных судов в качестве рычагов политического давления и даже политического насилия над неугодными. Тем не менее, председатель РИО подчеркнул, что Россия твердо стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала и высоко ценит поддержку со стороны иностранных коллег и единомышленников, разделяющих этот подход.

Солидарность этой позиции выразил в частности главный научный сотрудник, заведующий отделом российской истории и культуры Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Лю Сянчжун. Он рассказал, что китайские историки занимаются изучением точек зрения всех участников процесса - американской, французской, британской и советской сторон, а также немецкий взгляд на этот трибунал. Но при этом отстаивается сохранение выводов трибунала, которые доводятся в качестве примера для новых поколений с целью исключения повторения тех исторических трагедий.

Военный историк, преподаватель Тель-Авивского университета, приглашенный исследователь Вашингтонского Института изучения холокоста Яков Фальков добавил, что международное сотрудничество может внести неоценимый вклад в проведение поисковых операций. Обмен архивными документами и имеющимся опытом позволит ускорить работу по исследованию лагерей, где содержались военнопленные, объединений сопротивления, а также по увековечиванию памяти этих борцов.

Воспитание молодого поколения

Вице-спикер Госдумы, автор законов о защите исторической памяти Ирина Яровая отметила необходимость изучения хода и результатов Нюрнбергского трибунала, особенно раздела "Агрессия против СССР", в рамках образовательных программ школьного и высшего образования. Она указала, что это позволит молодым людям с опорой на первоисточники отличать ложь и противостоять информационной агрессии.

В своем выступлении на форуме заместитель министра науки и высшего образования Елена Дружинина представила исследование, проведенное ведомством, которое свидетельствует об активном интересе вузовского сообщества к тематике, связанной с Нюрнбергским процессом. Так, согласно его результатам, за последний месяц в соцсетях Нюрнбергский трибунал обсудили 40 905 раз. Активнее всего обсуждение шло в соцсети "ВКонтакте", где общаются школьники, студенты и преподаватели.

Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева обозначила проблему отсутствия единого подхода к подаче темы военных преступлений во время оккупации в учебных заведениях всех уровней и предложила конкретизировать способ изложения этого вопроса и организовать образовательные модули в опоре на имеющиеся документы. Она отметила также важность работы поискового движения, в том числе такого ее направления, как помощь гражданам в установлении судеб родственников, погибших при защите отечества.

В популяризации исторической памяти Нюрнбергского процесса особую роль играют также музеи. Как выразился директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник, военно-исторические музеи оказываются на передовой борьбы за сохранение исторической правды. Он считает, что ее можно отстоять, только прибегая к подтвержденным историческим фактам и документальным свидетельствам, которые хранятся в музеях. Подтверждая эту мысль, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ульяновской области, ректор УлГПУ им. И. Н. Ульянова Игорь Петрищев предложил общими усилиями разных организаций создать передвижную музейную экспозицию для размещения ее в вузах и школах, прежде всего в тех регионах, где не проходили военные действия и операции, с целью воспитания уважения к исторической памяти.