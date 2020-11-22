Во Владивостоке развернули пункты размещения и полевые кухни для горожан после непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Пункты временного размещения и полевые кухни с горячим питанием развернули для жителей Владивостока, остающихся без электроэнергии после снежного циклона. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Приморского края.

"Нужно организовать на местах пункты питания, палатки, полевые кухни. Обеспечить социальные незащищенные слои населения газовыми плитами и баллонами. С учетом того, что во многих домах до сих пор нет света и воды, с понедельника организовать круглосуточную работу детских садов, которые подключены к электричеству и воде", - приводит пресс-служба распоряжение главы региона Олега Кожемяко.

По информации мэрии Владивостока, на территории самого пострадавшего в городе Первомайского района организовали уже семь полевых кухонь. Жители, которые до сих пор остаются без электроснабжения и тепла, могут получить там горячее питание и набрать питьевую воду. Также будет организована выдача газовых баллонов.

Кроме того, в Первомайском районе работает один и разворачивается второй пункт временного размещения с питьевой водой и горячим питанием, там же горожанам в случае необходимости будет оказываться психологическая помощь.

Работа амбулаторных центров восстановлена

Шесть амбулаторных инфекционных центров (АИЦ) Владивостока вернулись к работе в штатном режиме после перебоев, вызванных обрывами на линиях электропередачи. Как сообщает правительство края, другие медицинские организации также возвращаются к привычному ритму работы. Станции скорой медицинской помощи функционируют без изменений.

"В госпитале ветеранов войн и краевом Перинатальном центре вчера восстановили централизованное энергоснабжение. Вода и отопление также восстановлены. Дали свет и тепло в Артемовской городской больнице №1, Артемовской станции скорой медицинской помощи. Свет восстановлен в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере", - уточняет пресс-служба правительства.

АИЦ позволят пациентам с температурой и респираторной симптоматикой в условиях пандемии коронавируса обратиться напрямую к врачу, сдать анализы и получить лист назначения лечения.

Часть медучреждений продолжают обеспечиваться светом за счет генераторов, подвоз топлива для их работы идет своевременно. Также возобновлена подача электричества в общежитие базового медицинского колледжа, студенты которого в субботу были переселены в корпус учебного учреждения на улице Русской.

Владивосток очищает улицы

Сотрудники профильных служб продолжают устранять последствия ледяного дождя и снегопада, от которых особенного пострадал Владивосток. В городе из-за ледяных наростов упало больше 4,5 тыс. деревьев, повреждены машины, некоторые улицы все еще завалены ветками.

Как сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора "Приморского экологического оператора" Сергей Лазарев, на полигон предприятия в субботу начали свозить сломанные ветви и поваленные деревья, и эта работа продолжается постоянно, в том числе ночью. В дальнейшем их переработают в щепу, которую продадут на спецпредприятие, если найдется такой покупатель.

Лазарев также сообщил, что из-за плохого состояния дорог в городе наблюдаются сбои в вывозе мусора с придомовых территорий. По его словам, в субботу на маршруты вышли только 80% машин, и из-за того, что дороги и внутридомовые проезды расчищены не везде, в некоторые точки транспорт попасть пока не может.

По информации администрации Владивостока, в воскресенье будет временно закрыто движение автомобилей и пешеходов под Золотым мостом на улице Светланской и на Корабельной набережной. Это необходимо для очистки моста от наледи. Работы будут проводить в течение дня. Сам мост для движения водителей перекрывать не планируется.

Ледяной дождь в Приморье

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопления в дома горожан. В пятницу в Приморье введен режим ЧС регионального уровня.