На базе туркластера "Самарская Лука" планируется создать около 500 рабочих мест

САМАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Создание туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука" позволит привлечь около 500 человек на рабочие места в кафе, рестораны, гостиницы и другие объекты. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

"На территории кластера находится 35 населенных пунктов, в которых живет более 70 тыс. человек. Это преимущество, так как большое количество людей на особо охраняемых территориях - явление редкое, эти люди уже сегодня составляют определенный процент специалистов, занятых в обслуживании туристов. При развитии кластера этот потенциал будет развиваться", - сказал Абдрашитов.

Туркластер "Самарская Лука" площадью более 160 га выиграл Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Кластер планируется развивать в течение 10 лет. На его площадке находятся две особо охраняемые территории федерального значения - одноименный национальный парк и жигулевский природный биосферный заповедник.

Руководитель регионального департамента туризма отмечал, что для создания кластера необходимо 2 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей составят средства инвесторов. Предполагается, что кластер будет развиваться по шести направлениям: спортивному, гастрономическому, творческому, духовно-мистическому и другим.