Психологи в Москве с начала года провели почти 20 тыс. консультаций

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московские психологи провели почти 20 тыс. онлайн-консультаций с начала 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Сегодня, 22 ноября, профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии. Именно они помогают наладить отношения с близкими, избавиться от страхов и комплексов, выйти из депрессии. С начала этого года почти 20 тыс. онлайн-консультаций провели психологи из Московской психологической службы. А за 17 лет работы организации более 1,5 млн человек воспользовались ее услугами", - рассказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что бесплатная психологическая помощь доступна для каждого москвича в удобном формате. Для тех, кому важно полноценное живое общение с психологом, консультации проводятся очно в подразделениях службы - они расположены во всех округах столицы.

"Если предпочтительнее обсудить волнующие вопросы онлайн, можно это сделать в круглосуточном чате на сайте, по скайпу, электронной почте или на форуме психологической поддержки", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что, когда требуется срочная помощь, можно позвонить по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 с городского или 8 (495) 051 с мобильного или написать специалисту в чат.

"Чаще всего москвичи обращаются к психологам в связи с проблемами в супружеских отношениях и взаимопонимании родителей с детьми, с жалобами на тревожные и депрессивные состояния, с запросами на личностное развитие и самореализацию", - уточнила директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко.

Горячая линия

Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса москвичи могли получить психологическую поддержку бесплатно и круглосуточно, не выходя из дома. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки 26 сентября горячая линия Комплекса социального развития возобновила свою работу. Психологи службы принимают звонки в любое время, помогая москвичам справиться со своими переживаниями.

"С октября специалисты ежедневно проводят консультации в резервных госпиталях. Психологи работают с пациентами и врачами, а также поддерживают сотрудников кол-центров, которые есть при каждом резервном госпитале. На сегодня помощью психолога воспользовались более 800 пациентов и более 300 сотрудников госпиталей", - отметили в ведомстве.