Эксперт призвал не запрещать новогодние елки, чтобы не провоцировать стресс у детей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков считает излишним отмену массовых новогодних гуляний в некоторых регионах России, в частности, проведение праздничных елок для детей. Дети практически не заражаются друг от друга новой коронавирусной инфекцией или переносят ее в легкой форме, а отсутствие праздника может стать для них стрессом, отметил эксперт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы из-за пандемии приняли решение в этом году не проводить массовых новогодний гуляний. 10 ноября были усилены меры по предотвращению распространения коронавируса в городе и введены дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. В частности, рестораны, кафе и ночные развлекательные заведения не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Данному примеру также последовал и ряд регионов страны.

"Я против отмены новогодних праздников, честно говоря, я бы разрешил гуляния на улице для всех. И в первую очередь я разрешил бы детские елки, детские праздники, обязательно, потому что невозможно быть без праздника в Новый год ребенку. Детям нужны положительные эмоции. Для ребенка будет стрессовой ситуация, когда нет Деда Мороза, что это за волшебник такой, который боится коронавируса. Это все очень сильно бьет по психике детей, тем более, дети не настолько подвержены заболеванию, а депрессия, наоборот, только снижает иммунитет, - сказал ТАСС Тимаков. - Ходят на елки, в основном, дети до восьми лет, которые не болеют почти коронавирусной инфекцией или болеют в легкой форме".

Врач также отметил, что отмена массовых гуляний бесполезна в том числе потому, что большинство россиян уже контактировали с носителями вируса. Кроме того, если граждане не соберутся на массовых гуляниях в городе, то все равно будут ходить друг к другу в гости. "Они плюнут на все рекомендации и все равно приедут друг к другу - в квартиры, на дачи, все равно будут вместе с кем-то независимо от того, где они будут праздновать, в баре или дома, они в любом случае соберутся на праздник", - пояснил Тимаков.

Советы психолога

Ввиду текущей ситуации родителям необходимо самостоятельно создать атмосферу праздника и волшебства Нового года в связи с ограничениями мероприятий из-за пандемии, считает психолог Елена Пояркова. Она рассказала ТАСС, что не стоит забывать о подарках, а также написать письмо Деду Морозу и изготовить новогодний декор своими руками.

"В этом году мы не можем никому делегировать проведение этого праздника, потому мы должны своими силами создать его. Новый год - это традиционно семейный праздник. Украшение елки, гирлянды, запуск салюта, оливье - это все о празднике. И, конечно, подарки. Никакая пандемия не должна помешать положить родителям подарок, который красиво украшен, под елку", - советует она.

По словам Поярковой, чтобы воссоздать атмосферу праздника можно написать письмо Деду Морозу, изготовить новогодний декор своими руками, посмотреть фильм в кругу семьи. "Мы можем даже заложить какие-то новые традиции", - считает психолог.