В Карачаево-Черкесии построят первую гостиницу для инвалидов

ЧЕРКЕССК, 22 ноября. /ТАСС/. Двухэтажная гостиница для людей с ограниченными возможностями здоровья будет построена в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии, проект получил поддержку Ростуризма по итогам конкурса, проводившегося ведомством с целью поддержки и развития внутреннего и въездного туризма. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Али Чомаев.

"Мы выиграли грант Ростуризма на строительство гостиницы из бревна, адаптированной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Гостиница будет строиться на территории действующей гостиницы "Адель" в Домбае. Мы уже имеем опыт работы с данной категорией гостей, в летний период организовывали отдых для детей-инвалидов, после этого появилась идея создания комфортных условий для них", - рассказал Чомаев.

По его словам, планируется строительство двухэтажной гостиницы на восемь трехместных номеров. На первом этаже здания будут предусмотрены пандусы, для подъема на второй этаж оборудуют подъемник. Все помещения будут оборудованы специальными перилами, номера сделают просторными, а дверные проемы - широкими, для того, чтобы гости могли беспрепятственно перемещаться на коляске. Реализация проекта начнется после заключения соглашения, строительство гостиницы планируется провести не более чем за шесть месяцев.

Гранты на развитие туризма предоставляются впервые, на реализацию этой меры поддержки правительство РФ выделило в этом году 1,2 млрд рублей. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что всего было подано более 4 тыс. заявок со всей страны. Средняя сумма запрашиваемого гранта - 2,6 млн руб. Проекты оценивала конкурсная комиссия более чем из 100 экспертов отрасли и представителей общественных организаций, которая определила более 470 проектов-победителей.