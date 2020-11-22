Кубань в 2020 году привлекла почти 5,5 млрд рублей в турсферу

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Кубани, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году заключили инвестиционные контракты в сфере туризма на сумму почти 5,5 млрд рублей. Всего, за последние три года, объем заключенных инвестиционных соглашений в санаторно-курортной отрасли увеличился почти в полтора раза, сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"В этом году на уровне администрации края заключено два крупных инвестсоглашения на сумму 5,3 млрд рублей <…> Также заключены дополнительные соглашения к уже реализующимся проектам, в результате которых объем инвестиций увеличился на 1,4 млн рублей", - сказал Руппель.

Он уточнил, что в 2020 году были заключены соглашения на строительство трехзвездочного отеля под брендом международного гостиничного оператора AccorHotels в Сочи и строительство гостиничного комплекса "Miracleon" в Анапе. Также в 2020 году было подписано соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом "Почта России". Оно предусматривает восстановление нефункционирующего сейчас объекта и создание современного круглогодичного средства размещения в Геленджике. Тем не менее, вице-губернатор указал, что эпидемиологическая ситуация перекроила график реализации инвестпроектов на некоторых предприятиях, но критических случаев, когда инвестор заявил о полной приостановке проекта, зафиксировано не было.

Также заместитель главы региона отметил, что на протяжении нескольких лет Кубань является лидером в Южном федеральном округе по привлечению инвестиций.

"На сегодняшний день в санаторно-курортной отрасли реализуются 67 соглашений на сумму более 41 млрд рублей. Объем заключенных инвестиционных соглашений c 2017 года увеличился на 48,9%. Подобная положительная динамика свидетельствует, что инвестор чувствует себя комфортно в регионе и готов вкладывать средства в краевую экономику", - подчеркнул вице-губернатор, обратив внимание на то, что реализация этих проектов дает краю в общей сложности порядка 7 тыс. новых рабочих мест.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 года Кубань приняла более 10,2 млн гостей. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.