В Югре отменили Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Традиционно проходящий в Ханты-Мансийске в начале декабря очередной, XIV Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек отменен из-за пандемии. В свою очередь культурно-туристический проект "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири" планируется провести только в режиме онлайн, сообщил ТАСС директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.

"Проводить Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек в режиме онлайн мы не стали, поскольку это не совсем отражает его суть. Ведь на нем выбираются лучшие "волшебники" страны, мероприятия должны проходить с участием детей и взрослых. Поэтому, учитывая эпидемиологическую ситуацию, было принято решение съезд отменить в этом году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проект "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири" пройдет в онлайн-формате, в том числе и губернаторская елка для одаренных детей и детей с особенностями развития. "Как будет точно в онлайн будет проходить губернаторская елка сейчас решается, но в любом случае дети обязательно получат свои подарки от Деда Мороза", - уточнил Латыпов.

XIII Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Ханты-Мансийске с 6 по 9 декабря 2019 года. В нем приняли участие более 10 команд из Югры, Оренбурга, Пермской области. Оценивало конкурсантов взрослое жюри из Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Твери, а также детское - ученики 3-4-х классов школ Ханты-Мансийска. Команды показывали свое мастерство в импровизированном выступлении, умении развлечь детей, нестандартно подходить к выполнению заданий. Также они приняли участие в двух мероприятиях с участием жителей города - в природном парке "Долина ручьев" в конкурсно-игровой программе "У костра", где соревновались в смелости и ловкости и в парке имени Бориса Лосева в развлекательно-игровой программе "Ай, да Валенки" с хороводами и играми для жителей города.

Культурно-туристический проект "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири" ежегодно проходит в столице Югры. В 2019 году в его рамках прошло свыше 150 мероприятий. Среди них единственная в России "Резиденция елки", дегустация национальных блюд, знакомство с обрядами и спортивными соревнованиями коренных народов севера, SPA-фестиваль, фестиваль технических видов спорта с участием сильнейших спортсменов страны по снегоходному кроссу.

Коронавирус в Югре

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 22 ноября зарегистрировано 32 666 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 204 - за последние сутки, 363 человека умерли, 27 680 пациентов выздоровели. Регион занимает восьмое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений в условиях пандемии.